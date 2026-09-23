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സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുമെന്ന് പ്രവചനം

Published: Sep 23, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:05 PM IST
സംസ്ഥാനത്ത് 27 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

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