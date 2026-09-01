/ആഞ്ഞടിച്ച് ന്യൂനമർദ്ദം! പരക്കെ കനത്ത മഴ

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Published: Sep 01, 2026, 12:10 PM|Updated: Sep 01, 2026, 12:10 PM
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു

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