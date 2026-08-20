/ന്യൂനമർദ്ദം തുടരുന്നു; മഴ കനക്കും

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Published: Aug 20, 2026, 05:25 PM|Updated: Aug 20, 2026, 05:25 PM
സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴ തുടരും, യെല്ലോ അലർട്ട് തുടരുന്നു

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