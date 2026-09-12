/ പെരുമഴ വരുന്നു...കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 12, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 12, 2026, 06:00 PM
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ചൂടിനിടെ ആശ്വാസമായി മഴ എത്തുന്നു മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

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