हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
കാലവര്ഷം പിൻവാങ്ങുന്നു...തുലാവർഷത്തിൽ തോരാമഴ
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 09, 2026, 05:30 PM
|
Updated: Sep 09, 2026, 05:30 PM
join
share
മഴ വരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
Recommended Videos
03:03
ഇന്ന് സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ലാഭം! സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്
03:36
പെൻഷൻകാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ബംപർ.. ഇതാണ് ലാഭം..
02:45
പശ്ചിമേഷ്യ കത്തുന്നു! തിരിച്ചടി ശക്തമാക്കി ഇറാൻ..
03:07
സൗദി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രമണം! മിസൈലുകൾ വന്ന് വീഴുന്നു..
02:36
ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു.. ഇനിയും മഴ കനക്കും..
02:26
ഉള്ളിയ്ക്ക് വില 30 രൂപ! സപ്ലൈക്കോയിൽ ഉന്തും തള്ളും..
03:14
ഗൾഫ് വ്യോമപാതകളിൽ നിയന്ത്രണം! സർവ്വീസുകൾ മാറുന്നു..
02:54
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണാവസരം; 15 ലക്ഷം വരെ സ്കോളര്ഷിപ്പ്
02:48
2027ൽ മനുഷ്യർക്ക് അമാനുഷിക ശക്തി; ബാബ വാംഗെയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രവചനം
02:04
പോക്കറ്റ് കാലിയാകും; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇരട്ടിയായി
02:22
മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല; തുലാമഴയും തകർക്കും
01:48
e-kyc പൂർത്തിയാക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്; ഇല്ലെങ്കിലിനി ഗ്യാസ് കിട്ടില്ല
Trending
News
Photos
Videos
Kerala Rain Updates: കടുത്ത ചൂടിന് വിരാമമിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മഴ! വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
2
Bigg Boss Malayalam Season 8: രണ്ടാം ദിനം ഞെട്ടിച്ച് ആദ്യ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ; ഗായത്രി സുരേഷ് പുറത്തേക്ക്
3
Load Shedding: അരമണിക്കൂര് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പ്; ലോഡ്ഷെഡിങ് രണ്ടുതവണ, അസാധാരണ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം
4
Kerala Rain Updates: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി; സംസ്ഥാനത്ത് സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
5
Attappadi Murder: കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ഭാര്യയല്ല, 2 മാസത്തെ പരിചയം മാത്രം! അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ