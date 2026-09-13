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Published: Sep 13, 2026, 05:35 PM|Updated: Sep 13, 2026, 05:35 PM
പസിഫിക്കൽ റെക്കോർഡ് ചൂട്, ഇന്ത്യയിൽ മഴക്കുറവ്, ഡിസംബർ അവസാനവാരത്തോടെ വെരി സ്ട്രാേങ്ങ് എൽനിനോ

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