/ഈ കാർഡുകൾക്ക് സെപ്റ്റംബറിലും സ്പെഷ്യൽ അരി..!!

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Published: Sep 01, 2026, 04:35 PM|Updated: Sep 01, 2026, 04:35 PM
ഓണക്കാലത്ത് ഞായറാഴ്ചയും കട തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നും നാളെയും റേഷൻ കടകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

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