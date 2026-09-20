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ഓണക്കിറ്റ് വാങ്ങിയില്ലേ..?? റേഷൻ കാര്ഡ് ഉടമകൾക്ക് പണി വരുന്നു..
Published: Sep 20, 2026, 12:10 PM
|
Updated: Sep 20, 2026, 12:10 PM
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സംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കിറ്റ് വാങ്ങാത്ത 12,788 റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ
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