/റേഷൻ അരിയുടെ വില കൂട്ടി? സൗജന്യ കിറ്റും ഇല്ലെ?

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Published: Aug 11, 2026, 04:30 PM|Updated: Aug 11, 2026, 04:30 PM
ഓണത്തിന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അരിയില്‍ വന്‍തോതിലുള്ള വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്

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