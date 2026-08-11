/റേഷൻ അരിയുടെ വില കൂട്ടിയെന്ന പ്രചരണം തെറ്റ്

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Published: Aug 11, 2026, 02:45 PM|Updated: Aug 11, 2026, 02:45 PM
റേഷൻ അരിയുടെ വില കൂട്ടിയെന്ന പ്രചരണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ്

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