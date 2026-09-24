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അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇല്ലേ... മിനിമം ബാലൻസിൽ പണി
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 24, 2026, 02:25 PM
|
Updated: Sep 24, 2026, 02:25 PM
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മിനിമം ബാലന്സ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരില് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പണം പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ?
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