/ഇന്റർനെറ്റ് വേണ്ടേ, കോൾ മാത്രമുള്ള കുറഞ്ഞ പ്ലാനുകളെത്തുന്നു

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Published: Sep 24, 2026, 04:40 PM|Updated: Sep 24, 2026, 04:40 PM
ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള പുതിയ റീചാർജ് ഓപ്ഷനുകൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നു

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