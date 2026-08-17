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റീചാർജ് പ്ലാൻ കുതിക്കുന്നു...മത്സരത്തിന് BSNL 5ജിയിലേക്ക്
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 17, 2026, 03:55 PM
|
Updated: Aug 17, 2026, 03:55 PM
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മൊബൈൽ റീചാർജ് വാലിഡിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമായി
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