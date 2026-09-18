हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകരുത്; ഇനി നടപടി കടുക്കും
Published: Sep 18, 2026, 03:10 PM
|
Updated: Sep 18, 2026, 03:10 PM
join
share
രാജ്യത്ത് ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമഭേദഗതി ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
Recommended Videos
01:56
പെൻഷൻ തുക റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ സംവിധാനം
00:52
സ്വർണവില കൂടി
01:10
ഇറാനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ്
01:40
സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾ നൽകി സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ
01:22
സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി അന്നപൂർണ യോജന പദ്ധതി
01:31
ഇരുട്ടടി..!! വിമാന സർവീസ് നിരക്കിൽ വർധന
01:25
ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു.. മാളം വിട്ടിറങ്ങി പാമ്പുകൾ.. ജാഗ്രത വേണം
02:11
ചൂട് കനക്കും.. ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്.. ജാഗ്രത..
01:43
ആശ്വസിക്കാം.. ഇനി പവർ കട്ടില്ല..??
02:17
The Southwest Monsoon has started to withdraw from the country
02:25
തിമിര്ത്ത് കാലവര്ഷം...ചക്രവാതച്ചുഴി ആഞ്ഞടിക്കും
01:36
സന്തോഷ വാർത്ത.. 10 കോടി ലാഭവിഹിതം.. നേട്ടം തുടർന്ന് ബെവ്കോ
Trending
News
Photos
Videos
Delhi Crime News: ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു, പറമ്പിൽ തള്ളി; നാല് പേർ പിടിയിൽ
2
പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ല ഒടുവിൽ മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്തി പോലീസിലേൽപ്പിച്ച് വീട്ടുടമ
3
അനധികൃത മദ്യശേഖര കേസ്: ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ റിമാൻഡിൽ, വ്യാജമദ്യമെന്ന് എക്സൈസ്
4
Bengaluru Crime News: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ആസിഡ് ഒഴിച്ച ശേഷം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ, സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ
5
Anto Augustine Arrested: വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ