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ഈ ഓണത്തിന് വീടുകളിലെത്തുന്ന ‘ഒറ്റപ്പുഴുക്ക്’; എന്താണ് OMSS അരി?

Published: Aug 16, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:15 PM IST
ഈ ഓണത്തിന് വീടുകളിലെത്തുന്ന ‘ഒറ്റപ്പുഴുക്ക്’; എന്താണ് OMSS അരി?

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