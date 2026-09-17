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Published: Sep 17, 2026, 05:45 PM|Updated: Sep 17, 2026, 05:45 PM
വെള്ള, നീല റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ള അരി വിഹിതം 5 കിലോവരെ വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കും..

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