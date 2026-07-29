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Rooftop Solar Scheme: മേല്ക്കൂര സോളാര് പദ്ധതിക്ക് 78,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി
Written By
Karthika V
Published: Jul 31, 2026, 12:30 AM
|
Updated: Jul 31, 2026, 12:30 AM
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മേല്ക്കൂര സോളാര് പദ്ധതിക്ക് 78,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി
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