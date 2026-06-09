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Biryani Row: 370 രൂപ ബിരിയാണി പരാമർശം യുവാവിനെ കമ്പനി പുറത്താക്കി
Biryani Row: 370 രൂപ ബിരിയാണി പരാമർശം യുവാവിനെ കമ്പനി പുറത്താക്കി
Written By
Roniya Baby
Published: Jun 09, 2026, 09:40 PM IST
|
Updated: Jun 09, 2026, 09:40 PM IST
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Biryani Row: 370 രൂപ ബിരിയാണി പരാമർശം യുവാവിനെ കമ്പനി പുറത്താക്കി
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