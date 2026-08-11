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രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു

Published: Aug 11, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:15 PM IST
ഓഹരി വിപണിയിൽ കനത്ത ഇടിവ് . രൂപയിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി . ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം താഴ്ന്നതും വിപണിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു . എട്ടു പൈസയുടെ നഷ്ടത്തോടെ 95.38ലേക്കാണ് രൂപ ഇടിഞ്ഞത്

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