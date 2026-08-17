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സ്വർണവില ഉയർന്നു, രൂപ ഇടിഞ്ഞു

Published: Aug 17, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:45 PM IST
ഡോളറിനെതിരെ 17 പൈസയുടെ നഷ്ടത്തോടെ 95.59ലേക്കാണ് ഇടിഞ്ഞത് . എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചത്

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