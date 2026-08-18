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രൂപ ഇടിഞ്ഞു

Published: Aug 18, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:05 PM IST
സ്വർണവിലയിൽ വർധന തുടരുമ്പോൾ രൂപയിൽ ഇടിവ് തുടരുന്നു . അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് . ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവിലയും ഉയരുകയാണ്

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