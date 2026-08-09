/ശബരിമല നെയ്യ് ഇടപാട്! ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്ത്..

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Published: Aug 09, 2026, 05:05 PM|Updated: Aug 09, 2026, 05:05 PM
മില്‍മയില്‍ നിന്ന് ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ പാലിക്കാതെ നെയ്യ് വാങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉത്തരവാദികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കും

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