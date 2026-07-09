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Dearness Allowances Hike: DA ലയനം മറന്നോളൂ.. കൈമലർത്തി ധനമന്ത്രാലയം
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 11:20 PM
|
Updated: Jul 09, 2026, 11:20 PM
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നിലവില് ഡിഎ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നിര്ദ്ദേശവും സര്ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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