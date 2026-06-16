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8th Pay Commission: പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍...ശമ്പളം മാത്രമല്ല പെന്‍ഷനും ഇരട്ടി?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:20 PM IST

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍ തന്നെ ആകാൻ സാധ്യത തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിൽ

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