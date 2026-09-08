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Published: Sep 08, 2026, 02:40 PM|Updated: Sep 08, 2026, 02:40 PM
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍

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സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങ്; വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സഞ്ജു സാംസണ്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്
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