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ഗൾഫിൽ പെരുമഴക്കാലം! സൗദിയിൽ ഇന്ന് മുതല് കനത്ത മഴ..
Published: Sep 05, 2026, 04:25 PM
|
Updated: Sep 05, 2026, 04:25 PM
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സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം
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