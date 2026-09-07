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ഗൾഫിൽ പെരുമഴയും കാറ്റും! സൗദിയിൽ മിന്നൽ പ്രളയ സാധ്യത..
Published: Sep 07, 2026, 03:05 PM
|
Updated: Sep 07, 2026, 03:05 PM
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സൗദി അറേബ്യയിൽ ബുധനാഴ്ച വരെ പരക്കെ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത
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