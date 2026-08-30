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നികുതിയില്ലാത്ത സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ; നിക്ഷേപകർക്ക് വൻ ലാഭം
Published: Aug 30, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Aug 30, 2026, 03:40 PM
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ഉയര്ന്ന ലാഭം തരുന്നതും എന്നാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള നിക്ഷേപപദ്ധതികളോടാണ് ഇന്ന് ഏവർക്കും പ്രിയം
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