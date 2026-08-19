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സ്കൂളുകൾ റെഡി; ഓണത്തിന് സ്പെഷ്യൽ അരി, ആഘോഷത്തിന് യൂണിഫോമില്ല
Published: Aug 19, 2026, 12:55 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 12:55 PM
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ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സന്തോഷവാർത്തയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
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