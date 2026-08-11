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ഇനി ലോകാവസാനം...2027 വെന്തുരുകും
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 11, 2026, 02:15 PM
|
Updated: Aug 11, 2026, 02:15 PM
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2027– ഓടെ മനുഷ്യകുലം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്ര വലിയ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്
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