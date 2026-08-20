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  • /സുനാമി പോലെ കള്ളക്കടൽ; റെഡ് അലർട്ട് തുടരുന്നു

Published: Aug 20, 2026, 04:15 PM|Updated: Aug 20, 2026, 04:15 PM
കേരളത്തിലെ എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്

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