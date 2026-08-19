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ഓണക്കോടി വാങ്ങാൻ ലോൺ?...അടിവസ്ത്രം വരെ പൊളളുന്ന വില
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 19, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 05:40 PM
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വസ്ത്ര വിപണിയിൽ വൻ വിലക്കയറ്റം രാജ്യവ്യാപകമായി 5 ശതമാനത്തോളം വില വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം
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