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  • /SFI Protest Blade Controversy: പരാതിക്കാരനും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും CI

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 10:15 PM|Updated: Jun 25, 2026, 10:15 PM
എസ്എഫ്ഐയുടെയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൽ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം. ശിവപ്രസാദ്, സെക്രട്ടറി പി.എസ്. സഞ്ജീവ് ഉൾപ്പെടെ 10 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്

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