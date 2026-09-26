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കനത്ത മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ സിക്കിമിൽ ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ
Published: Sep 26, 2026, 10:55 AM
|
Updated: Sep 26, 2026, 10:55 AM
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മുപ്പതോളം വീടുകൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ച് പോയി
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