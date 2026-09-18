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ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു.. മാളം വിട്ടിറങ്ങി പാമ്പുകൾ.. ജാഗ്രത വേണം

Published: Sep 18, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:25 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കനക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പ് ശല്യം രൂക്ഷമാവുന്നത് ഭീഷണിയാവുകയാണ്..

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