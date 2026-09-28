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സർക്കാർ ചെലവിൽ സോളാര് വെക്കാം.. 75,000 രൂപ സബ്സിഡി..
Published: Sep 28, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Sep 28, 2026, 04:50 PM
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ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ കറന്റ് ബില്ലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വൻ സബ്സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 'പി.എം സൂര്യ ഘർ: മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന' പദ്ധതി
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