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സ്പാം കോളുകൾ ശല്യമാണോ..?? സ്പാമിന് പൂട്ടിടാൻ ട്രായ്

Published: Sep 19, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:30 PM IST
സ്പാം തടയാനുള്ള എഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി

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