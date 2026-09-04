/ഇ- ടാക്സിക്ക് വേഗപ്പൂട്ട് നിർബന്ധം; പെർമിറ്റ് വേണ്ടേ!

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Published: Sep 04, 2026, 07:05 PM|Updated: Sep 04, 2026, 07:05 PM
ഇ- വാഹനങ്ങൾ ടാക്സിയാക്കണമെങ്കിൽ വേഗപ്പൂട്ടും ജിപിഎസ്സും വേണം, കടുപ്പിച്ച് MVD

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