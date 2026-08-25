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കൊച്ചി യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം; മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വീണ്ടും വിമാനം റദ്ദാക്കി
Published: Aug 25, 2026, 11:40 AM
|
Updated: Aug 25, 2026, 11:40 AM
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വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി വൈകുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പൈസ് ജെറ്റിന് കൊച്ചിൻ ഇന്റർ നാഷനൽ എയർപോർ കടുത്ത താക്കീത് നൽകി
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