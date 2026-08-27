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വിമാനം വൈകും.. പ്രവാസികൾ വലയും..
Published: Aug 27, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Aug 27, 2026, 04:50 PM
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കൊച്ചി - ഫുജൈറ സ്പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനം 11 മണിക്കൂർ വൈകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്
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