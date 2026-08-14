/എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ട..!!

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Published: Aug 14, 2026, 05:00 PM|Updated: Aug 14, 2026, 05:00 PM
എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ തിരുത്തലിനും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നതിനും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ കാലതാമസുണ്ടെന്ന പരാതി ഇനി വേണ്ട

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