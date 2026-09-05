/പിടിച്ച തെരുവുനായകള്‍ പുറംലോകം കണ്ടിട്ടില്ല

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Published: Sep 05, 2026, 04:10 PM|Updated: Sep 05, 2026, 04:10 PM
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പിടികൂടിയ തെരുവുനായകളെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മേയർ.

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