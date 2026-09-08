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പ്രവാസികൾക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം! ഗൾഫ് പുകയുന്നു..
Published: Sep 08, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Sep 08, 2026, 02:55 PM
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ഗൾഫ് മേഖലയിലുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
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