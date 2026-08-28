/ SUGAR CUT..... പൊളളുന്ന വില... വാങ്ങുന്നതിനും നിയന്ത്രണം

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 28, 2026, 04:35 PM|Updated: Aug 28, 2026, 04:35 PM
സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി രാജ്യത്ത് പഞ്ചസാര വില വർദ്ധിക്കുന്നു

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