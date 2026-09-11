/ഒരിടത്ത് ചൂട്, മറുവശത്ത് തീവ്ര മഴ; തകിടംമറിച്ച് സൂപ്പർ എൽനിനോ

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Published: Sep 11, 2026, 05:25 PM|Updated: Sep 11, 2026, 05:25 PM
കേരളത്തിന്റെ മൺസൂൺ ഭൂപടത്തെയാകെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ എൽ നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം പിടിമുറുക്കുകയാണ്

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