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ഒരിടത്ത് ചൂട്, മറുവശത്ത് തീവ്ര മഴ; തകിടംമറിച്ച് സൂപ്പർ എൽനിനോ
Published: Sep 11, 2026, 05:25 PM
|
Updated: Sep 11, 2026, 05:25 PM
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കേരളത്തിന്റെ മൺസൂൺ ഭൂപടത്തെയാകെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് സൂപ്പർ എൽ നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം പിടിമുറുക്കുകയാണ്
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