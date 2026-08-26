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വമ്പൻ വിലക്കുറവ്..!! ഓണം തൂക്കി സപ്ലൈക്കോ..
Published: Aug 26, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 02:00 PM
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ചെറുപയര്, ഉഴുന്ന്, വന്കടല, വന്പയര്, തുവരപ്പരിപ്പ് തുടങ്ങിയ വിവിധ അവശ്യവസ്തുക്കള്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തേക്കാള് സബ്സിഡി നിരക്ക് കുറച്ചു
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