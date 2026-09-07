/നടുറോഡിൽ സുരേഷ്ഗോപി , ഒടുവിൽ നടന്നത്!

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Published: Sep 07, 2026, 01:20 PM|Updated: Sep 07, 2026, 01:20 PM
ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട സുരേഷ് ഗോപി ടോൾബൂത്ത് തുറന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടു, ഹീറോയായി സൂപ്പർ താരം!

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