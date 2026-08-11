/മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടുമോ ?...വിജയ് കേരളത്തെ മുക്കുമോ ?

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 11, 2026, 05:00 PM|Updated: Aug 11, 2026, 05:00 PM
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുമെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ നിലപാട് കേരളത്തിന് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു

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