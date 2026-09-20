/സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി! പദ്ധതി ഉടൻ

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Published: Sep 20, 2026, 02:30 PM|Updated: Sep 20, 2026, 02:30 PM
സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി നൽകാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ

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