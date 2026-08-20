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  • /തത്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടുന്നില്ലേ? പിന്നിൽ വൻ ക്രമക്കേട്

Published: Aug 20, 2026, 04:50 PM|Updated: Aug 20, 2026, 04:50 PM
തത്കാൽ ബുക്കിങ് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും അനധികൃത ടിക്കറ്റ് വിൽപന തടയുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

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